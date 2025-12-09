Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:56, 9 декабря 2025Мир

Президент Польши отказался ехать на Украину

Президент Польши Навроцкий не поедет на Украину по приглашению Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий не поедет на Украину по приглашению своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Встреча двух лидеров состоится в Варшаве, рассказал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в соцсети X.

«Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве», — написал чиновник.

Он отметил, что стороны находятся в активных дипломатических контактах.

Ранее стало известно, что Польша хочет расширить «евротройку» для того, чтобы принимать участие в мирных переговорах по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Освобождение Россией одного населенного пункта повлияет на ход всей СВО

    Трамп решил помочь пострадавшим от торговой войны с Китаем фермерам

    Раскрыт неожиданный предвестник болезни Паркинсона

    Родившая от 16-летнего школьника учительница получит новое наказание

    Макрон заявил о «козырях» в урегулировании украинского конфликта

    Президент Польши отказался ехать на Украину

    В Британии назвали козырь России на переговорах

    Десятки тысяч россиян пожаловались Мизулиной из-за блокировки Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok