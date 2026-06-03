Умерла актриса из «Склифосовского» и «Реальных пацанов»

Скончавшуюся 21 мая актрису из «Реальных пацанов» Елену Панджариди похоронили в Перми

Актриса Елена Панджариди умерла в Москве 21 мая. Об этом стало известно после прошедших 3 июня похорон праха артистки на ее родине в Перми, сообщает aif.ru.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом рассказал источник в окружении артистки.

«У нее был рак. Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь. Но...» — поделился близкий человек Панджариди, добавивший, что прощание с актрисой уже прошло при ее кремировании в Подмосковье 25 мая.

Елена Панджариди стала известна благодаря роли мамы Насти Иванчук в сериале «Реальные пацаны». Она также снималась в популярных проектах «Счастливы вместе!», «Склифосовский», «Гадалка» и других.

2 июня умерла заслуженная артистка России Нина Марушина.