Из-за пожаров в США остановили съемки хитовых проектов

Из-за пожаров в Калифорнии остановили съемки «Фоллаута» и «Человека-волка»

В Голливуде установили запрет на съемки сериалов и фильмов из-за бушующих в Калифорнии пожаров. Издание RTVI опубликовало список проектов, которые на данный момент находятся в статусе заморозки.

Среди шоу, производство которых было приостановлено на время трагических событий в Лос-Анджелесе, оказались сериалы «Фоллаут», «Третий лишний», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», «Паук-Нуар», «Анатомия страсти», «Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Начало».

Также на паузе съемки полнометражных фильмов: «Неукротимый», «Человек-волк», «Снова в деле», «Совершенный незнакомец» и других крупных проектов.

Также были перенесены церемонии объявления номинантов на главные кинопремии: «Оскар», премии кинокритиков и сценаристов США.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна.