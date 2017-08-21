Могилу воспетой The Beatles Эленор Ригби выставят на торги

Аукцион Beatles Memorabilia выставит на торги документы на могилу Эленор Ригби, женщины, о которой The Beatles спели в композиции Eleanor Rigby 1966 года. Об этом в понедельник, 21 августа, пишет The Guardian.

Могила располагается на кладбище возле церкви Святого Петра в Ливерпуле. Ригби, скончавшуюся в возрасте 44 лет, похоронили там в 1939-м.

Участок приобрела бабушка женщины в 1915-м, а последнее захоронение одного из членов семьи Ригби было произведено там в 1949-м. Новый владелец могилы сможет использовать ее по предназначению спустя 75 лет после этого, то есть в 2024 году.

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Лот включает в себя документы на участок и именную Библию Эленор Ригби. Эстимейт составляет от 2,5 тысячи до 5 тысяч долларов.

Помимо этого, на аукционе представят ноты песни The Beatles Eleanor Rigby, написанные от руки. Они оцениваются в 25,7 тысячи долларов. Бумаги подписаны членом The Beatles Полом Маккартни.

Eleanor Rigby вошла в альбом Revolver. В композиции рассказывается об одинокой девушке, которая умирает в церкви, где проповедует несчастный священник. В 2005 году хит попал в список 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone.

Маккартни утверждал, что придумал имя героини раньше, чем узнал о могиле Ригби. Музыкант однако допускал, что мог увидеть ее имя на памятнике, а позже оно «всплыло в его подсознании».