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Пол Маккартни решил отсудить права на песни The Beatles

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Пол Маккартни
Пол Маккартни

Британский музыкант Пол Маккартни подал в суд на издательство Sony/ATV, чтобы вернуть права на собственные песни, которые он написал для группы The Beatles. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В иске Маккартни упоминает композиции, которые он создал вместе с Джоном Ленноном, другим участником коллектива. Позже права на эти песни, среди которых такие хиты The Beatles, как Yesterday, Hey Jude и Let It Be, купил поп-музыкант Майкл Джексон. После его смерти в 2009 году композициями завладело Sony/ATV.

В издательстве подачу музыкантом искового заявления назвали необоснованной и поспешной.

The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Ринго Старр. Квартет стал одной из самых коммерчески успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Коллектив распался в 1970 году. Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.

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