Пол Маккартни и Ринго Старр объединились для записи нового альбома

Участник британской группы The Beatles Пол Маккартни принял участие в записи альбома другого члена коллектива Ринго Старра. Об этом сообщает Billboard в понедельник, 20 февраля.

Ранее в тот же день Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни.

«Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную бас-партию. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — написал музыкант.

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Рекламный агент Старра подтвердил порталу, что Маккартни помог музыканту с записью нового альбома, релиз которого намечен на 2017 год.

Старр также опубликовал в Twitter фото с американским гитаристом Джо Уолшом из группы Eagles. Он отметил, что рок-музыкант тоже принял участие в записи пластинки.

В 2009 году бывшие участники The Beatles уже объединялись для создании альбома Старра Y Not, вышедшего в 2010-м. Маккартни тогда также исполнял партии на басу.

The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Джонн Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Старр. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Группа распалась в 1970-м.