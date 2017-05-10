Мексика уступила Сирии первое место по числу убийств среди населения

Мексика в 2016 году заняла второе место по числу насильственных смертей. Об этом в среду, 10 мая, сообщает The Independent со ссылкой на данные International Institute for Strategic Studies.

В стране в прошлом году были убиты 23 тысячи граждан. Как отмечает издание, Мексика уступила только Сирии, где с 2011 года не прекращается гражданская война. В 2016-м в стране было совершено 60 тысяч убийств.

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Данные показатели, как пишет издание, наносят серьезный урон репутации мексиканского президента Энрике Пенья Ньето, который и так вынужден бороться с растущей инфляцией и низким рейтингом популярности.

Третье и четвертое места в мире по числу насильственных смертей занимают Ирак и Афганистан, где было совершено 17 и 16 тысяч убийств соответственно.

В Мексике довольно часто происходят разборки местных наркобанд. Одним из самых опасных штатов страны считается Герреро.

