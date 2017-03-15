В Мексике обнаружили массовое захоронение жертв наркокартелей

В мексиканском штате Веракрус была найдена могила с черепами более 250 человек. Об этом сообщает The Guardian.

По версии следствия, в захоронении были обнаружены останки людей, ставших жертвами наркокартелей несколько лет назад. Могила расположена в районе Колинас-де-Санта-Фе, где активисты вели поиски с середины 2016 года.

По предварительным оценкам, массовое захоронение в Веракрус является самым большим в Мексике и, возможно, одним из крупнейших в мире.

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Прокурор штата Хорхе Винклер заявил, что правоохранительные органы регулярно получают сообщения о подобных находках, однако лишь в трети случаев на местах обнаружения костей начинаются раскопки. «На протяжении многих лет наркокартели похищали людей, а власти ничего не делали», — отметил он. Прокурор также напомнил, что 2,4 тысячи мексиканцев до сих пор числятся пропавшими без вести.

Число жертв стало увеличиваться вместе с усилением влияния картели «Халиско-Новое поколение». Ранее крупные массовые захоронения были обнаружены в штатах Дуранго и Тамаулипас в апреле 2011 года.