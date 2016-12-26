В рождественских разборках наркоторговцев в Мексике погибли 13 человек

В двух мексиканских штатах на Рождество в результате разборок наркоторговцев погибли 13 человек. Об этом сообщает в понедельник, 26 декабря, The Guardian.

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Полиция обнаружила шесть отрезанных мужских голов в городе Халиско штата Мичоакан. Ни опознать убитых, ни найти их тела пока не удалось. Как отмечает издание, в последнее время в этом штате продолжаются ожесточенные столкновения между враждующими наркокартелями.

В другом штате — Герреро — неизвестные ворвались в дом и застрелили семейную пару и еще одну семью из пяти человек. Трое убитых оказались полицейскими. По предварительным данным, нападавшие планировали убить одного из стражей порядка, однако в итоге застрелили всех находящихся в доме.

Герреро считается одним из самых опасных мексиканских штатов — здесь часто происходят разборки местных банд. С января по октябрь этого года в регионе были совершены свыше 1,8 тысячи убийств.

Одним из самых резонансных дел стало похищение и убийство 43 студентов, собиравшихся устроить акцию протеста против реформы образования, осенью 2014 года. На них напали полицейские, которые передали их наркокартелю Guerreros Unidos. Его представители расправились с учащимися, подумав, что они являются членами конкурирующей банды. Гибель студентов была подтверждена в январе 2015 года.