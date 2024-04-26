Женщина подала в суд на полицейских за поиск наркотиков у нее во влагалище

Тайка подала в суд на полицейских, искавших наркотики у нее во влагалище

Жительница Таиланда подала в суд на сотрудников полиции, которые безосновательно обвинили ее в причастности к делу о наркотиках и искали незаконные вещества у нее во влагалище. Об этом сообщает The Thaiger.

61-летняя женщина по имени Пук находилась дома, когда к ней пришли 15 полицейских во главе с подполковником. Правоохранители заявили, что являются сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и собираются обыскать женщину. Тайка и ее 35-летний сын попросили предоставить ордер на обыск, однако подполковник заявил, что этом нет необходимости., поскольку обыскивать будут только ее.

Чтобы доказать свою невиновность, женщина позволила начать обыск. Правоохранители осмотрели тайку и ее сумку, но поиски ни к чему не привели. Тогда женщина-полицейский приказала Пук раздеться и осмотрела ее влагалище без медицинских перчаток в присутствии других правоохранителей. В ходе обыска не было найдено никаких запрещенных веществ.

Позже тайка обратилась в суд, утверждая, что обыск был проведен без должных оснований. Она призналась, что после случившегося ощущала стыд и боль во влагалище. Адвокат Пук попытался обвинить полицейских в ненадлежащем исполнении обязанностей и незаконном проникновении в жилище.

Однако подполковник полиции, проводивший обыск, встал на защиту своих подчиненных. Он заявил, что получил наводку о продаже наркотиков трудовым мигрантам в районе, где проживает Пук. Это побудило сотрудников полиции обыскать подозрительных лиц.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудники полиции обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов запрещенных веществ, которые суд потребовал предъявить в качестве доказательства. Суд по этому делу продолжается до сих пор.