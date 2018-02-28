«Наркобарона из посольства» обвинили в работе на спецслужбы

Предполагаемый организатор канала поставок кокаина из Аргентины в Европу Андрей Ковальчук никогда не работал в немецкой компании Golden Mile. Об этом рассказал ее глава Константин Лоскутников. Слова бизнесмена опубликовал на своей странице в Facebook телеканал RTVD OstWest.

Предприниматель заявил, что с предполагаемым наркобароном его несколько лет назад познакомил сотрудник «Газпром Германия». «Представил как полковника, руководителя спецслужб, который курирует или занимается посольствами и консульствами на территориях Европы, Азии, Латинской Америки», — пояснил Лоскутников.

Ковальчук попробовал продукцию компании, в том числе сигары и коньяк, а затем «многократно появлялся в бюро с просьбой дать один образец, другой», рассказал бизнесмен. Мужчина говорил, что много ездит по миру и попробует организовать продажу, «но ни одной сделки, ни одного контракта так заключено и не было».

27 февраля экс-председатель Координационного совета российских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов сообщил РБК, что Ковальчук представлял немецкую компанию Bossner Cigars. Эта торговая марка принадлежит Golden Mile.

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Ранее адвокат Владимир Жеребенков рассказал о позиции Ковальчука. Мужчина считает, что наркотики были подброшены в российское посольство аргентинской полицией при участии американских спецслужб.

В ходе совместной операции России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе.

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека, они утверждают, что стали жертвами провокации.

На имя предполагаемого организатора канала Ковальчука выдан международный ордер, мужчина, предположительно, скрывается в Германии. СМИ сообщали, что он якобы какое-то время работал в российской дипмиссии в ФРГ, однако дипломаты эту версию опровергли.

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