Крупнейшая атака телефонных террористов на Россию оказалась хулиганством

Анонимные звонки об угрозе взрывов в российских городах, которые массово поступали минувшей осенью, совершались исключительно из хулиганских побуждений. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского.

«Мы впервые за долгие годы отмечали такой вброс анонимного терроризма. За этим стояли исключительно хулиганские действия», — сказал он.

Материалы по теме Преждевременная эвакуация Кто стоит за волной телефонного терроризма в России Опасная связь В России работают подпольные операторы. Кто ими пользуется и сколько это стоит?

По словам Пржездомского, волна анонимных звонков минувшей осенью стала серьезным уроком для всей системы антитеррористического противодействия России.

«Мы научились многому на этом горьком опыте и в дальнейшем люди, которые будут пытаться совершить подобные преступления, будут получать по заслугам», — отметил представитель НАК.

29 января телефонные террористы «заминировали» порядка 30 зданий в Москве.

В сентябре 2017 года в 170 городах России из-за анонимных звонков было эвакуировано более миллиона человек. Директор ФСБ Александр Бортников возложил вину за волну телефонного терроризма на четырех россиян, проживающих за границей. Общий ущерб от действий этой группы составил 300 миллионов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!