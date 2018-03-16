В Москве поймали похитителя грудных имплантов

Москвич, укравший семь силиконовых грудных имплантов, задержан накануне оперативниками уголовного розыска. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель УВД по Восточному округу столицы майор Татьяна Дугина в пятницу, 16 марта.

«В ходе розыска оперативники ОМВД по району "Гольяново" установили личность подозреваемого — 35-летнего москвича, проживающего на Алтайской улице. Он был обнаружен и задержан на Уральской улице, при обыске похищенное изъято. Мужчина дал признательные показания и объяснил, что его привлекли красивые упаковки», — рассказала она.

По словам Дугиной, вор не догадывался о содержимом коробок. Все импланты обнаружены в квартире похитителя: они изъяты и будут возвращены законному владельцу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), задержанный отпущен под подписку о не выезде.

Кража была совершена в ночь с 22 на 23 ноября. Вор разбил стекло автомобиля «ВАЗ-2109», припаркованного на Хабаровской улице, и украл из салона семь имплантов общей стоимостью почти 105 тысяч рублей. Машина принадлежит курьеру российской фирмы-изготовителя эндопротезов, который оставил коробки на заднем сидении.

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