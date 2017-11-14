В России сильно подорожала красная икра

Стоимость лососевой икры на Камчатке поднялась на 30 процентов по сравнению с прошлым годом из-за снижения улова в 2017 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей отрасли.

По словам директора рыбодобывающей компании Анастасии Обединой, цены на икру кижуча или нерки в Петропавловске-Камчатском и Елизово выросли до 3-3,5 тысячи рублей за килограмм. Торговая наценка на икру составляет 10 процентов от закупочной стоимости — 2700 рублей за килограмм, уточнила она. В 2016 году магазины покупали икру по 2200 рублей.

Подорожание связано с ростом спроса на икру в Японии, считает председатель Камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рашид Шамоян. Но дефицита лососевой икры на Камчатке нет, подчеркнул он. Цена на эту продукцию в нынешнем сезоне расти уже не будет, полагает Шамоян.

Камчатское управление ФСБ и Россельхознадзор 2 ноября уничтожили более 25 тонн красной икры. Продукция была найдена в складах браконьеров. Общая стоимость изъятой икры оценивается в 70 миллионов рублей.

В июне Росрыболовство сообщало, что вылов лососей в этом году на 43 процента выше показателей 2015 года. Выловы сравниваются между нечетными годами, которые считаются «лососевыми».