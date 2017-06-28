Росрыболовство рапортовало об увеличении лососевой путины на 43 процента

Вылов лососей в этом году на 43 процента выше показателей 2015 года. Об этом сообщает федеральное агентство Росрыболовство, передает «Интерфакс». Отмечается, что выловы сравниваются между нечетными годами, которые считаются «лососевыми».

К 26 июня на Дальнем Востоке выловлено 12,3 тысячи тонн тихоокеанских лососей, что на 43 процента больше, чем на аналогичную дату 2015 года. Также идет активная добыча у побережья Камчатки, где выловлено 11,5 тысячи тонн рыбы. В улове преобладает нерка и чавыча. Также начался промысел в Сахалинской области — его динамика положительная, добыто 715 тонн (плюс 6 процентов). Вскоре к промыслу подключатся другие дальневосточные регионы.

9 марта глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что к 2030 году Россия удвоит производство аквакультурной черной икры. По его словам, все необходимо для выполнения этой задачи есть. «Что касается России, то, ориентировочно, мы можем нарастить производство к текущему уровню в 1,5-2 раза к 2030 году, с тем чтобы эта продукция была востребована. Задача есть, все необходимое есть, и интерес у инвесторов», — сказал он.

