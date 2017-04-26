Глава Росрыболовства пообещал отказаться от импортных устриц и мидий

Россия планирует полностью отказаться от импорта мидий и устриц. Задачу можно решить за счет наращивания собственного производства морских деликатесов на Кубани и в Крыму, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает ТАСС.

«За последний год мы нарастили производство мидий и устриц в Азово-Черноморском бассейне. Показатели существенные, мы считаем, что в течение двух-трех лет мы сможем заместить весь тот импортный товар, который нам приходил из других стран», — заявил Шестаков.

По данным Росрыболовства, российские рыбаки в 2016-м добыли более 4,7 миллиона тонн водных биоресурсов, что на 5,5 процента больше рекордного за последние 15 лет результата 2015 года. Помимо всего прочего, удалось вдвое увеличить объемы производства устриц и мидий.

В мае прошлого года пресс-служба Госкомрыболовства Крыма сообщила, что устричная ферма на озере Донузлав, расположенном на западном побережье Крыма, намеревается полностью обеспечить российский рынок устрицами уже к 2018 году.

В начале марта 2017-го Шестаков заявил, что к 2030 году Россия в состоянии удвоить производство аквакультурной черной икры. В настоящее время годовой объем производства черной икры в России составляет 44 тонны. Стоимость килограмма составляет порядка 40 тысяч рублей.