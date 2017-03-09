Глава Росрыболовства спрогнозировал удвоение производства черной икры

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что к 2030 году Россия удвоит производство аквакультурной черной икры. Об этом он рассказал в интервью Rambler News Service.

По его словам, все необходимо для выполнения этой задачи есть: «Что касается России, то, ориентировочно, мы можем нарастить производство к текущему уровню в 1,5-2 раза к 2030 году, с тем чтобы эта продукция была востребована. Задача есть, все необходимое есть, и интерес у инвесторов», — сказал он.

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При этом глава Росрыболовства отметил, что цены на черную икру останутся высокими. «Возможность получения икры от осетров наступает на 7-8-й год. Все эти годы рыбу надо кормить, поддерживать температурный режим, поэтому по затратам черная икра сама по себе не может быть дешевой», — отметил Шестаков.

В настоящее время годовой объем производства черной икры в России составляет 44 тонны. Стоимость килограмма составляет порядка 40 тысяч рублей.

Из-за высокой стоимости осетровые популярны у браконьеров: по данным исследований, в 2010 году в России было легально произведено 19 тонн черной икры, а нелегально — около 225 тонн.

