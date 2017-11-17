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Найдена причина подорожания икры

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Российские рыбаки не причастны к повышению цен на красную икру. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает «Интерфакс». По его словам, главной причиной является спекулятивный настрой рынка.

Шестаков отметил, что в этом году на Дальнем Востоке было поймано 350 тысяч тонн рыбы, что равняется среднему уровню за последние 5-7 лет. Из них 241 тысяча тонн была добыта на Камчатке.

Руководитель Росрыболовства добавил, что цены на икру во многом зависят от перенастройки связей между рыбопромышленниками, переработчиками и торговыми компаниями. Он предсказал, что в ближайшее время цена должна зафиксироваться, а после Нового года произойдет ее снижение.

Стоимость лососевой икры на Камчатке поднялась на 30 процентов, сообщили представители отрасли 14 ноября. В «Деловой России» подорожание объяснили ростом спроса на икру в Японии.

В июне Росрыболовство сообщало, что вылов лосося в этом году на 43 процента выше показателей 2015 года. Сравнение вылова проводится между нечетными годами, которые считаются «лососевыми».

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