В «Рыбном союзе» назвали причину подорожания красной икры

Красная икра к концу года подорожала на 10 процентов в силу негативного влияния ряда факторов. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор некоммерческой организации «Рыбный союз» Сергей Гудков.

«Резкого скачка цен на икру в конце года не бывает, так как большинство крупных торговых сетей производят оптовые закупки красной икры еще осенью, после путины. Тогда можно наблюдать и рост цен», — пояснил Сергей Гудков.

На стоимость красной икры, по его словам, влияет инфляция, а также повышенная активность налоговых органов, которые усилили контроль за нелегальной добычей икры и красной рыбы. Из-за введения системы «Платон» выросла цена транспортировки икры, а также у предпринимателей «появилась потребность компенсировать стоимость транспортировки селедки и другой рыбы, на которую нельзя повысить цену из-за эластичности спроса за счет повышения цены на красную икру».

По словам Гудкова, в «Рыбном союзе» не ожидают резкого роста цен на икру и красную рыбу в начале 2017 года.

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Ранее, 13 декабря, глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что цены на красную икру и рыбу перед Новым годом вырастут из-за повышенного спроса.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября прошлого года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».