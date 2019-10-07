В России стартовали крабовые аукционы

В России с понедельника, 7 октября, начинается проведение аукционов по продаже 50-процентной квоты на вылов крабов, передает «Интерфакс». В общей сложности будет разыгран 41 лот начальной стоимостью 125,5 миллиарда рублей. Победители смогут воспользоваться квотами с 2020 года, их доля закрепляется на 15 лет.

В частности, размер квоты на вылов крабов, которая выставляется на аукцион, составит 40,08 тысячи тонн, что соответствует 50 процентам от общей квоты. Самыми большими — 12,9 и 11,9 тысячи тонн — будут квоты на вылов камчатского краба и краба-стригуна опилио соответственно.

В России крабовые аукционы проводились с 2000 по 2003 год. Аукционы по распределению прибрежных крабовых квот на юге Приморского края, от Золотого мыса до корейской границы, разыгрывались отдельно в 2010 и 2012 годах. Но позже их признали недействительными — был доказан картельный сговор.

Две победившие компании вели к бизнесмену Дмитрию Дремлюге, в то время «Преображенскую базу тралового флота» (ПБТФ), которая, по данным СПАРК, тогда принадлежала нынешнему губернатору Приморья Олегу Кожемяко, до торгов не допустили. В результате Дремлюга бежал за границу, а глава приморского Росрыболовства Александр Иванков был отстранен от должности за нарушение правил проведения аукционов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!