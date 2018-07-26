Камчатские крабы заполонили Кольский залив из-за жары

Полчища молодых камчатских крабов мигрировали в сторону Кольского залива. Видеозапись морского дна, усеянного членистоногими, опубликовал в своем YouTube-канале любитель подводной охоты из Североморска.

Автор ролика предположил, что крабы пришли в залив в поисках пищи. Заместитель директора Мурманского морского биологического института Дмитрий Ишкулов сообщил ГТРК «Мурман», что миграция крабов — это нормальное явление, и связано оно с жаркой погодой в регионе.

«В этом году, возможно (это еще требует дополнительного уточнения) просто нерест краба, появление молоди не было растянуто во времени, как обычно бывает. Сейчас это произошло достаточно быстро, в связи с погодными условиями. Поэтому молоди оказалось одномоментно достаточно много», — добавил Ишкулов. По его словам, мониторинг популяции краба учеными не показал серьезных изменений в численности особей.

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