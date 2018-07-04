Путину рассказали о самом лучшем рисе

Президент России Владимир Путин в среду, 4 июля, провел встречу с врио главы Приморского края Андреем Тарасенко, в ходе которой глава региона рассказал о самом лучшем в мире рисе и другой продукции региона, которую необходимо поставлять в Китай и Корею. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«У меня рис самый лучший в мире, на выставке победил, потому что в нем 63 процента протеина. Такого риса нигде в мире нет, как у нас выращивается, – такие условия хорошие: тропики – они дают такой интересный, красивый результат», — сказал Тарасенко.

«Нужно, конечно, с партнерами договариваться по реализации мяса, [продукции] растениеводства, которые могут в Китай идти, в Южную Корею и так далее. Потому что условия очень хорошие, оригинальные», — добавил он.

Врио губернатора также отметил среди главных своих задач подъем платежеспособности населения, обновление портового хозяйства и наведение порядка в вопросах квотирования промыслового лова рыбы.

«Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают [квоты], – и результат: у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел. Сейчас ещё и с крабом то же самое происходит», — отметил Тарасенко.

Андрей Тарасенко был назначен врио главы Приморского края 4 октября 2017 года. Он сменил Владимира Миклушевского, который досрочно ушел с этого поста по собственному желанию. Выборы губернатора в Приморском крае пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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