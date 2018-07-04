Песков отказался комментировать испуг Киева из-за названий российских войск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать подозрения начальника Генштаба Украины Виктора Муженко в связи с присвоением ряду российских воинских частей названий в честь украинских городов. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 4 июля.
Песков рекомендовал журналистам обратиться за комментариями в Генштаб России. «Это не прерогатива Кремля», — сказал он.
Ранее начальник Генштаба Украины Виктор Муженко счел действия российского руководства «притязаниями на земли других народов». По его мнению, после этого шага Москва может попытаться захватить украинские территории. В Минобороны Украины воспринимают действия российского президента как «плохую шутку».
30 июня президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. В частности, 6-й танковый полк назвали «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».
В указе отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». Ряд воинских образований переименовали в честь белорусских и польских городов.