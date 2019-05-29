В Мурманской области рыбакам разрешат ловить краба

В Мурманской области рыболовам-любителям разрешат отлавливать камчатского краба для собственных нужд. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис, пишет «Мурманский вестник».

«Мы определим объемы и места, где такой лов будет разрешен, и вернем северянам и азарт такой рыбалки, и привилегию свежих крабов на столах», — сказал он после совещания с участием главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

По словам Чибиса, Росрыболовство уже определило механизм, разрешающий любительскую добычу краба, все необходимые поручения даны. Однако он не назвал конкретные сроки готовности нормативной базы.

Ранее в середине апреля Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах, по которому 50 процентов от всего допустимого улова краба будут распределяться через продажу квот на аукционах, которые будут действительны в течение 15 лет. По прогнозам Росрыболовства, такая мера должна принести в бюджет 82 миллиарда рублей.

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