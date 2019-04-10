В России появятся крабовые аукционы

Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах, предусматривающий аукционное распределение части квоты на вылов крабов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 10 апреля.

Согласно документу, 50 процентов от общего допустимого улова краба будет выставлено на аукционы, в то время как в настоящий момент он распределяется на все водные биоресурсы, включая крабов, по историческому принципу — пропорционально добыче в предыдущие годы.

«На сегодняшний день эта отрасль представляет собой следующее: 60 миллиардов рублей ежегодного оборота, рентабельность бизнеса доходит до 100 процентов, при этом вся отрасль принадлежит 10 бенефициарам, а государство всего в год получает 388 миллионов рублей за пользование этим ресурсом, то есть менее одного процента», — сказал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По расчетам Росрыболовства, продажа квот на аукционе привлечет в бюджет дополнительно 82 миллиарда рублей.

В законопроекте предлагается закрепить квоты за победителями на срок до 15 лет. Аукционы будут проводиться в электронной форме. Инициатива позволит выйти на рынок новым игрокам.

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