Счетная палата указала на неэффективность приватизации в России

План приватизации государственного имущества на 2017-2019 годы был исполнен только на четверть. К такому заключению пришли аудиторы Счетной палаты, сообщает РБК.

Так, в части приватизации долей государства в акционерных обществах и ООО план исполнен на 25 процентов. По акционированию федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) план выполнен на 22 процента, по продаже прочего казенного имущества — на 23 процента. В докладе ведомства отмечается, что это является «исторически низким показателем».

Причинами столь слабых результатов в Счетной палате назвали «формальный подход» к составлению приватизационного плана, слабый уровень координации участников процедур приватизации и недостаточное информационное обеспечение. Еще одной причиной называется ненадлежащая предпродажная подготовка, из-за которой активы продаются значительно дешевле рыночной цены.

17 февраля президент России Владимир Путин вспомнил приватизацию в 90-е и заявил, что повторение той модели неприемлемо. Глава государства подчеркнул, что приватизация должна улучшать структуру экономики, а раздавать за копейки то, что стоит миллионы, нельзя.

Ранее российские академики предложили вернуть Госплан и использовать средства граждан. Также они уверены, что финансирование антикризисных мероприятий следует увеличить вдвое. Дополнительные средства они предлагают найти с помощью государственных заимствований и массовой приватизации.