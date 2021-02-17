Путин вспомнил приватизацию в 90-е

Приватизация по модели 1990-х годов неприемлема, заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Вспомнив приватизацию в 90-е, глава государства подчеркнул, что она должна улучшать структуру экономики. Раздавать за копейки то, что стоит миллионы, нельзя, считает Путин. «Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас», — сказал президент.

Ранее российские академики предложили вернуть Госплан и использовать средства граждан. Также они уверены, что финансирование антикризисных мероприятий следует увеличить вдвое. Дополнительные средства они предлагают найти с помощью государственных заимствований и массовой приватизации.

Деньги экономисты хотят направить на повышение уже в 2021 году минимальных зарплат до 20 тысяч рублей, пособий по безработице — до 20-25 тысяч рублей, а пенсий — до 22 тысяч рублей.