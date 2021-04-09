«Первый канал» стал прибыльным впервые за семь лет

По итогам прошлого года «Первый канал» получил чистую прибыль в размере 6,3 миллиарда рублей, прибыльным он стал впервые за семь лет — с 2013 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные отчетности компании. В 2013-м «Первый канал» заработал 2,7 миллиарда рублей.

Одновременно, отметило агентство, выручка компании упала по сравнению с 2019 годом на 6,7 процента — до 25,2 миллиарда рублей. По итогам 2019 года она составляла 26,99 миллиарда рублей. Чистая прибыль сложилась в основном за счет статьи «прочие доходы» — 11,9 миллиарда рублей в 2020 году против 6,9 миллиарда рублей — в 2019-м.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о приватизации канала и снижении доли государства в АО «Первый канал» с 51 до 34 процентов. Указом «Первый канал» исключался из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ. Целью изменений было названо усиление устойчивости телеканала, испытывающего финансовые трудности.

Сложности «Первый канал» испытывает с 2014 года и уже просил государство о регулярных субсидиях на производство контента. Необходимый размер поддержки для стабилизации своего финансового состояния канал оценивал в 6,5 миллиарда рублей ежегодно в 2018–2021 годах и по пять миллиардов рублей в 2022–2025 годах.