Говорившие о подсуживании на «Голосе» передумали после иска от Первого канала

В Москве суд отклонил иск Первого канала к главе партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, журналисту Сергею Соседову и актеру Станиславу Садальскому, поданный из-за их высказываний о музыкальном шоу «Голос». Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе процесса Сурайкин, Соседов и Садальский передумали подтверждать слова, которые говорили ранее, и «резко отказались от своих заявлений». При этом защиту по иску они строили на том, что высказанное ими мнение — личное и оценочное. В результате суд убедили объяснения ответчиков, иск оставили, не удовлетворив требования канала.

В октябре прошлого года Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили членов жюри в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Садальский назвал ее «очередной дочерью Алсу» и намекнул, что все четверо повернулись к участнице по просьбе руководителя Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.

Инцидент произошел 23 октября в эфире выпуска девятого сезона «Голоса». 18-летняя дочь ведущего Романа Будникова Александра на «слепом» прослушивании выступила с песней «Пьяное солнце» украинского певца Alekseev.

Первым к Будниковой повернулся Баста, через несколько секунд после начала исполнения песни. Исполнительница выбрала в наставники именно его. Баста заверял, что обвинения в подсуживании Будниковой — «очередная теория заговора».