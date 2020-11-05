Сюткин прокомментировал скандал из-за дочери ведущего Первого канала на «Голосе»

Музыкант Валерий Сюткин, единственный член жюри, который самостоятельно не повернулся к дочери ведущего Первого канала Александры Будниковой во время слепого прослушивания на вокальном шоу «Голос», порассуждал о скандале из-за ее участия в проекте. Свою оценку ситуации он дал в интервью «Московскому комсомольцу».

«Для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски», — отметил исполнитель. Наставник проекта подчеркнул, что никто «даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника».

По словам Сюткина, все решения и действия на «Голосе» он принимает самостоятельно и только так, как считает нужным лично он. «Разговоры о деньгах, родственных связях — это все просто смешно», — заверил артист.

Певец добавил, что при прослушивании старается сразу понять, как развить талант исполнителя, и пояснил, что у каждого члена жюри разные подходы. «Я стараюсь делать изысканные аранжировки, чтобы произведение зазвучало совсем по-другому», — уточнил Сюткин.

Он резюмировал, что подобные скандалы — неизбежность. «Канал делает шоу, и продюсеры особенно не переживают, кто там выиграет, — главное, чтобы было смотреть интересно», — заключил наставник.

Девушка оказалась в центре скандала в конце октября, когда в эфир вышел выпуск программы с ее участием. Будникова исполнила композицию «Пьяное солнце» в собственной аранжировке. К ней самостоятельно повернулись трое наставников — Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Зрители начали писать в соцсетях, что Будниковой подсуживали из-за влияния ее отца на канале. Сама вокалистка в разговоре с «Лентой.ру» это опровергла.

Первый канал намерен подать в суд на председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, которые заявляли, что на «Голосе» все решает блат. Садальский также назвал Будникову «очередной дочерью Алсу», вспомнив о скандале в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети», когда была подтверждена накрутка голосов в пользу участницы.