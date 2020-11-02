Максим Фадеев поддержал выступившую на «Голосе» дочь ведущего Первого канала

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал выступление Александры Будниковой, дочери ведущего Первого канала, на музыкальном шоу «Голос». В Instagram он опубликовал ролик, в котором похвалил исполнение участницы и поддержал ее.

«Я посмотрел выступление этой девочки и могу вам сказать свое отношение. Я в восторге от выступления. Она блестяще владеет голосом, она филигранно пела, с великолепным музыкальным вкусом», — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что считает все обвинения в подсуживании Будниковой «безобразной ложью». «Я бы точно так же повернулся на месте судей, находившихся там», — пояснил Фадеев.

«Я однозначно поддерживаю ее», — добавил он. Эксперт настоял на том, что может правильно оценить выступление девушки, так как является «профессором музыки». «Уж точно меня нельзя заподозрить в сговоре с Первым каналом, вы знаете мои с ними отношения», — заметил Фадеев.

Ранее Александра Будникова ответила на обвинения в подсуживании ей на прослушивании в эфире «Голоса». В интервью «Ленте.ру» дочь ведущего Первого канала объяснила, что реакция наставников была естественной, а у нее и ее отца нет дружеских связей с членами жюри.

Девушка оказалась в центре скандала в конце октября, когда в эфир вышел выпуск программы с ее участием. Будникова исполнила композицию «Пьяное солнце» в собственной аранжировке. К ней самостоятельно повернулись трое наставников — Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Во время беседы с конкурсанткой Гагарина сказала, что знает девушку и что сама посоветовала ей прийти на «Голос». После этого зрители начали писать в соцсетях, что Будниковой подсуживали из-за влияния ее отца на канале.

Первый канал заявил, что подаст в суд в отношении председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, которые заявляли, что на «Голосе» все решает блат. Садальский назвал Будникову «очередной дочерью Алсу», вспомнив о скандале в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети», когда была подтверждена накрутка голосов в пользу участницы.