Дочь ведущего Первого канала ответила на обвинения в подсуживании ей на «Голосе»

Участница девятого сезона вокального шоу «Голос» Александра Будникова ответила на обвинения в подсуживании ей на слепых прослушиваниях. В интервью «Ленте.ру» дочь ведущего Первого канала заявила, что реакция наставников на ее выступление была естественной.

По словам вокалистки, у нее и у ее отца нет дружеских связей с наставниками проекта и другими людьми, которые принимают решения на «Голосе». Будникова шапочно знала только Полину Гагарину, которая однажды увидела ее видео в Instagram, и сама ей написала, посетовав на то, что девушка не поступила в вуз, выпускницей которого была Гагарина. Они увиделись лично, когда Будникова пришла на «Голос» поболеть за друга.

«Мы с Полиной один раз столкнулись на съемках предыдущего сезона "Голоса", я приходила поддержать своего друга. Мы с ней обнялись, поболтали. Она снова посоветовала мне рискнуть пойти на "Голос" — и все», — описала их общение участница «Голоса».

Будникова утверждает, что «если человек подписан на тебя в Instagram, это вовсе не означает, что у вас близкие связи». «В какой-то момент на меня подписался Дима Билан, после того, как увидел в сторис моей приятельницы. Позже была Темникова, Жак Энтони. Но это тоже ничего не значит», — говорит певица.

В интервью «Ленте.ру» девушка попросила не переоценивать влиятельность ее отца, Романа Будникова, который ведет на Первом канале утреннее шоу. По ее словам, наставники проекта и «многие работники Первого канала» не знали фамилии ее отца. Давайте будем откровенными, при всей любви и уважении к папе, мой папа — не Ургант, у него нет собственного шоу, он не зарабатывает миллионы и не имеет такого влияния. Мне кажется, я сейчас более известна, чем он», — отметила Будникова.

Девушка оказалась в центре скандала в конце октября, после того, как в эфир вышел выпуск программы с ее участием. Будникова исполнила композицию «Пьяное солнце» в собственной аранжировке. Во время выступления к ней повернулись трое наставников — Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Четвертый член жюри, музыкант Валерий Сюткин, голосовать за Будникову не стал, но на его кнопку нажал Шнуров. Во время обсуждения выступления конкурсантки Гагарина сказала, что знает девушку и что сама посоветовала ей прийти на «Голос». После этого зрители начали писать в соцсетях, что Будниковой подсуживали из-за влияния ее отца на канале.

Первый канал заявил, что подаст в суд в отношении председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, которые заявляли, что на «Голосе» все решает блат. Садальский, назвавший Будникову «очередной дочерью Алсу», раскритиковал юристов телеканала, сравнил их с котом, который «начинает лизать яйца», когда ему «нечего делать».