Дочь ведущего Первого канала покинула шоу «Голос»

Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра, участвующая в шоу «Голос», покинула проект. Об этом пишет издание StarHit.

В ходе этапа «Нокауты» подопечная Басты Александра Будникова выступила в тройке с Елизаветой Пурис и Мариной Строкаченко. По итогам выступления Баста сделал выбор в пользу Пурис. Вопреки надеждам Александры, другие наставники не спасли ее. Будникова расплакалась. «Я плачу не от обиды, а просто из-за того, что я живой человек. Я очень благодарна этому шоу», — поделилась эмоциями девушка.

Александра Будникова оказалась в центре скандала в конце октября, когда в эфир вышел выпуск программы с ее участием. Будникова исполнила композицию «Пьяное солнце» в собственной аранжировке. К ней самостоятельно повернулись трое наставников — Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Зрители начали писать в соцсетях, что Будниковой подсуживали из-за влияния ее отца на канале. Сама вокалистка в разговоре с «Лентой.ру» это опровергла. Она объяснила, что реакция наставников была естественной, а у нее и ее отца нет дружеских связей с членами жюри.

Первый канал намерен подать в суд на председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского, которые заявляли, что на «Голосе» все решает блат. Садальский также назвал Будникову «очередной дочерью Алсу», вспомнив о скандале в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети», когда была подтверждена накрутка голосов в пользу участницы.