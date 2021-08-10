Каждая седьмая госпрограмма в России оказалась неэффективной

Минэкономразвития подготовило доклад об эффективности реализации госпрограмм по итогам первых шести месяцев текущего года, из которого следует, что низкую эффективность (менее 61 процента) показала почти каждая седьмая госпрограмма (шесть из 45), а по четырем анализ провести не удалось. Об этом со ссылкой на копию документа пишут «Ведомости».

Высокую эффективность, с показателем выше 92 процентов, продемонстрировали 13 программ, выше среднего (от 82 до 92 процентов) — также 13. У девяти эффективность находится на уровне от 61 до 82 процентов, это ниже среднего. В среднем эффективность составила 80,3 процента, что на 1,8 процентных пункта выше, чем за тот же период 2020 года.

Худшей среди госпрограмм оказалась «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (37,9 процента). Следом идут «Обеспечение химической и биологической безопасности» (40 процентов), «Развитие транспортной системы» (42,3 процента), «Развитие энергетики» (44,3 процента) и «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (48,7 процента).

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Максимально эффективными стали программы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, по управлению государственным и материальным резервом, по социальной поддержке граждан, по обеспечению госбезопасности, по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью и по развитию атомного комплекса.

Оценка проводится на основании исполнения контрольных событий, от чего зависит 80 процентов показателя, и исполнения требований по администрированию программы.

В программах, оценить которые не удалось, не были утверждены планы по мониторингу и сорваны сроки предоставления отчетности. Среди них — «Развитие здравоохранения», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Охрана окружающей среды».

В ноябре прошлого года Счетная палата опубликовала отчет, из которого следовало, что рост расходов на госпрограммы зачастую лишен смысла, так как деньги выделяют без пересмотра показателей. В результате адекватно оценить эффективность трат невозможно.

До этого глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил отказаться от госпрограмм как инструмента, который за десять лет существования доказал свою неэффективность и существует лишь для увеличения занятости чиновников.

На этом фоне в мае правительство объявило о переходе к новой системе управления госпрограммами, однако действовать она начнет только с 2022 года.