Россия
10:40, 28 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали к жесткому ответу на атаку на НПЗ в Туапсе

Депутат Чепа призвал к жесткому ответу на атаку ВСУ на НПЗ в Туапсе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Ответные действия на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края должны быть кратно сильнее, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Они продолжают атаковать нефтеперерабатывающие заводы. На мой взгляд, здесь нужно только одно — более жесткие действия на фронте. Ответные действия всегда должны быть кратно сильнее. Другого не будет», — высказался депутат.

В ночь на вторник, 28 апреля, беспилотники ВСУ снова нанесли удар по Туапсе. В результате падения обломков дрона на местном НПЗ вспыхнул пожар. Власти заявили о серьезном ЧП. По их данным, к тушению возгорания привлекли 164 человека, а также 46 единиц техники. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, начали эвакуировать.

За последние две недели украинская армия уже трижды атаковала Туапсе. Предыдущие налеты беспилотников произошли 16 и 20 апреля. Сообщалось о пострадавших и тех, кого спасти не удалось. После первой атаки в море обнаружили нефтяное пятно. По оценке специалистов, площадь загрязнения акватории составила 10 тысяч квадратных метров.

После второго налета в морском порту начался пожар, который потушили спустя пять дней. В результате действий ВСУ в атмосферу поступили продукты горения. После в городе прошли осадки, создавшие налеты на поверхностях. Пострадали птицы и бездомные животные.

