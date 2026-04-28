Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:59, 28 апреля 2026

Путин сообщил о докладе главы Краснодарского края после удара ВСУ по Туапсе

Глава Краснодарского края доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о новом ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе, произошедшем ранее во вторник, 28 апреля. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже доложил о том, что сейчас в городе отсутствуют какие-либо серьезные угрозы. Он также рассказал российскому лидеру, что жители справляются с вызовами на фоне последствий ударов ВСУ.

Туапсе — город-порт и крупный курорт в Краснодарском крае — в третий раз за две недели попал под удары украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под первую атаку ВСУ город попал 16 апреля — тогда жертвами налета БПЛА стали двое детей, в море появилось нефтяное пятно. Второй раз ВСУ атаковали город 20 апреля. После этого там разгорелся мощный пожар, который ликвидировал только через пять дней.

В этот раз украинский удар задел нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В городе снова начался мощный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok