«Дым от пожара виден с Красной Поляны». Крупный российский курорт оказался под ударом ВСУ. В Кремле выступили с заявлением

Песков: Кремль не намерен публично обсуждать места поражения от ударов ВСУ в РФ

Туапсе — город-порт и крупный курорт в Краснодарском крае — в третий раз за две недели попал под удары украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последняя атака произошла в ночь на вторник, 28 апреля. После нее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением.

Он сообщил, что Кремль не будет публично говорить о местах поражения, однако указал, что меры по ликвидации последствий налета дронов принимаются на должном уровне.

Песков также подчеркнул, что ведется напряженная работа по недопущению ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России.

Дым от пожара в Туапсе виден с Красной поляны

По словам опрошенных Telegram-каналом «Осторожно, новости» очевидцев, мощный столб дыма, предположительно, от пожара в Туапсе был виден с курорта Красная поляна, расположенного на территории Адлерского района Сочи.

Туристы рассказали, что заметили его утром 28 апреля. В этот день в результате падения обломков дрона на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул пожар. Власти заявили о серьезном ЧП. По их данным, к тушению возгорания привлекли больше 100 человек, а также десятки единиц техники. Жителей домов, расположенных рядом с объектом, эвакуировали.

Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик, на котором видны огромные черные облака, появившиеся в небе после удара ВСУ по НПЗ и закрывающие небо над Туапсе.

В России призвали к жесткому ответу на атаку ВСУ

Известно, что Туапсе пережил уже три мощные атаки ВСУ за последние недели. Первый удар украинские беспилотники нанесли 16 апреля — тогда жертвами налета стали двое детей, в море появилось нефтяное пятно. Сообщалось, что части беспилотников упали на территории предприятий у морского порта.

Второй раз ВСУ атаковали город 20 апреля, после чего в порту разгорелся мощный пожар, который потушили только спустя пять дней. Впоследствии в Туапсе прошел черный дождь, из-за чего птицы и животные оказались испачканы в мазуте. В некоторых частях города фиксировали двукратное превышение предельно допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи.

После произошедшего первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа призвал дать жесткий ответ Украине. Он указал, что ответные действия должны быть кратно сильнее.

«Они продолжают атаковать нефтеперерабатывающие заводы. На мой взгляд, здесь нужно только одно — более жесткие действия на фронте», — подчеркнул депутат.