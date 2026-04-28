В Кремле заявили о напряженной работе по недопущению атак ВСУ на города России

12:41, 28 апреля 2026Россия

Песков: Ведется напряженная работа по недопущению атак ВСУ на города России
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Для недопущения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и городам идет напряженная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Ведется напряженная работа в этом направлении», — сказал представитель Кремля, комментируя атаки Киева на НПЗ в Туапсе.

Он также подчеркнул, что принимаются меры по ликвидации последствий налета.

Ранее очевидцы запечатлели масштабный пожар на НПЗ в Туапсе после атаки ВСУ. На выложенных кадрах видно открытое горение и столб дыма, который поднимается над предприятием.

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники вновь атаковали Туапсе. Очевидцы сообщали о взрывах, стрельбе и вспышках в небе. В результате падения обломков начался пожар на местном нефтезаводе. По данным властей, пострадавших нет. К тушению привлекли 164 человека, а также 46 единиц техники. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, начали эвакуировать.

