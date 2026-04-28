В Кремле высказались о последствиях удара ВСУ по Туапсе

Песков: Меры по ликвидации последствий удара ВСУ по Туапсе принимаются

Меры по ликвидации последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе принимаются. Подробности об атаке раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле также оценили работу по устранению последствий удара по российскому городу. «На должном уровне принимаются меры», — обозначил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Кремль не будет публично говорить о местах поражения после ударов, назвав данную информацию закрытой.

28 апреля стало известно о произошедших ночью в Туапсе мощных взрывах. Сообщалось, что из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности, а на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.