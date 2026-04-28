В Кремле высказались о последствиях удара ВСУ по Туапсе

Меры по ликвидации последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе принимаются. Подробности об атаке раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В Кремле также оценили работу по устранению последствий удара по российскому городу. «На должном уровне принимаются меры», — обозначил Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Кремль не будет публично говорить о местах поражения после ударов, назвав данную информацию закрытой.
28 апреля стало известно о произошедших ночью в Туапсе мощных взрывах. Сообщалось, что из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности, а на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.