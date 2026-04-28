Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 28 апреля 2026Россия

В Кремле высказались о последствиях удара ВСУ по Туапсе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Меры по ликвидации последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе принимаются. Подробности об атаке раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле также оценили работу по устранению последствий удара по российскому городу. «На должном уровне принимаются меры», — обозначил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Кремль не будет публично говорить о местах поражения после ударов, назвав данную информацию закрытой.

28 апреля стало известно о произошедших ночью в Туапсе мощных взрывах. Сообщалось, что из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности, а на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok