Глава МЧС высказался о ситуации в Туапсе

Глава МЧС Куренков провел заседание оперативного штаба в Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Краснодарский край по поручению президента России для контроля за тушением пожаров на нефтехранилищах в Туапсе после ударов беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба.

Совместно с губернатором Вениамином Кондратьевым глава МЧС облетел акваторию Черного моря на вертолете, после чего провел заседание оперативного штаба.

На месте ликвидации пожара Куренков дал поручения по дальнейшим действиям. Как сообщили в ведомстве, главная угроза купирована — остановлено истечение горящей нефти. В числе приоритетных задач: скорейшее устранение открытого горения на НПЗ и утилизация загрязненного грунта в прибрежной зоне.

В ликвидации разлива нефтепродуктов задействованы 360 человек и 60 единиц техники. Собрано и вывезено более восьми тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, говорится в публикации.

В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации краевого оперштаба, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.