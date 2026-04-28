В России призвали к удару «Орешником» по Одессе после атаки ВСУ на Туапсе

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ нужно ударить по Одессе за атаку на Туапсе

Вооруженным силам (ВС) России надо нанести удар по Одессе баллистической ракетной «Орешник» или гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом сообщает MK.RU.

«Риск возникновения экологической катастрофы противнику "по барабану". А если это так, то нам надо ударить по Одессе так же основательно (...) В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам», — призвал Дандыкин.

По его словам, Россия обладает ресурсами для атак, которыми можно уничтожить железнодорожный транспорт. «Говорили, что по локомотивам бьем, но если они продолжают кататься, значит, надо усилить удары в том числе и по этим целям», — добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ответные действия на атаку ВСУ на НПЗ в Туапсе должны быть кратно сильнее.

В ночь на 28 апреля дроны ВСУ нанесли удар по Туапсе, в результате чего на местном НПЗ вспыхнул пожар. Власти заявили о серьезном ЧП, а президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в город, чтобы контролировать ликвидацию последствий пожара.