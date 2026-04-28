18:51, 28 апреля 2026Россия

В России призвали к удару «Орешником» по Одессе после атаки ВСУ на Туапсе

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России надо нанести удар по Одессе баллистической ракетной «Орешник» или гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом сообщает MK.RU.

«Риск возникновения экологической катастрофы противнику "по барабану". А если это так, то нам надо ударить по Одессе так же основательно (...) В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам», — призвал Дандыкин.

По его словам, Россия обладает ресурсами для атак, которыми можно уничтожить железнодорожный транспорт. «Говорили, что по локомотивам бьем, но если они продолжают кататься, значит, надо усилить удары в том числе и по этим целям», — добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ответные действия на атаку ВСУ на НПЗ в Туапсе должны быть кратно сильнее.

В ночь на 28 апреля дроны ВСУ нанесли удар по Туапсе, в результате чего на местном НПЗ вспыхнул пожар. Власти заявили о серьезном ЧП, а президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в город, чтобы контролировать ликвидацию последствий пожара.

