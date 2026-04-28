Путин дал поручение главе МЧС после нового удара ВСУ по Туапсе

Путин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в Туапсе после нового удара ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе после нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент по телефону получил доклад министра о пожарах в Туапсе.

«По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий», — сказал он.

ВСУ атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. Возникший тогда пожар на морском терминале удалось потушить через пять дней. В ночь на 28 апреля украинские войска снова атаковали город, из-за чего загорелся объект нефтяной промышленности. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.