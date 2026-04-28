Путин дал поручение главе МЧС после нового удара ВСУ по Туапсе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 28 апреля 2026Россия

Путин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в Туапсе после нового удара ВСУ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе после нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент по телефону получил доклад министра о пожарах в Туапсе.

«По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий», — сказал он.

ВСУ атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. Возникший тогда пожар на морском терминале удалось потушить через пять дней. В ночь на 28 апреля украинские войска снова атаковали город, из-за чего загорелся объект нефтяной промышленности. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дым от пожара виден с Красной Поляны». Крупный российский курорт оказался под ударом ВСУ. В Кремле выступили с заявлением

    Журова оценила перспективы Овечкина в Госдуме

    Владельца «Википедии» оштрафовали в России

    Дело о фейках бывшего «народного губернатора» Донецка прекратили

    Гоген Солнцев рассказал о пересадке волос после неудачного окрашивания в салоне

    Полковник раскрыл планы российской армии после освобождения ДНР

    Иностранец побывал в горах Северной Осетии и описал их фразой «я будто в Нарнии!»

    ВМФ России получит «Академика Макеева» для доставки ядерных ракет

    Названы главные привычки детей долгожителей

    Путин дал поручение главе МЧС после нового удара ВСУ по Туапсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok