Путин впервые прокомментировал удары ВСУ по Туапсе

Путин: Удары ВСУ по энергообъектам в Туапсе несут серьезные экологические риски

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. Видео с обращением главы государства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последний пример — удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал он.

По словам главы государства, жители города справляются с вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.

В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации краевого оперштаба, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

До этого украинские войска в ночь на 20 апреля атаковали морской терминал в Туапсе. Возникший из-за удара пожар смогли потушить только спустя пять дней.