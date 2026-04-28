Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:51, 28 апреля 2026

Путин впервые прокомментировал удары ВСУ по Туапсе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. Видео с обращением главы государства опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последний пример — удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал он.

По словам главы государства, жители города справляются с вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.

В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации краевого оперштаба, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

До этого украинские войска в ночь на 20 апреля атаковали морской терминал в Туапсе. Возникший из-за удара пожар смогли потушить только спустя пять дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал удары ВСУ по Туапсе

    В Финляндии высказались по поводу новых санкций ЕС против России

    Неизвестный похитил пятилетнюю девочку из кроватки посреди ночи

    Долина переехала в бывшую квартиру Стивена Сигала

    Писториус сделал откровенное признание на фоне конфликта на Украине

    ВВС Израиля атаковали бригаду спасателей в Ливане

    Сотни автомобилей пострадали из-за непогоды в Подмосковье

    МИД ОАЭ объяснил выход из ОПЕК и ОПЕК+

    Людям с бессонницей раскрыли способ обмануть мозг и уснуть

    Тысячная купюра взорвалась рядом с московским школьником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok