10:11, 29 апреля 2026Россия

Появились новые подробности о последствиях атаки ВСУ на Туапсе

Оперштаб: Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовали
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе локализовали. Новые подробности о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город-порт появились в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Время локализации — 07:05», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, в ликвидации последствий атаки задействовали 312 человек и 73 единицы техники.

Мощные взрывы над Туапсе раздались в ночь на 28 апреля. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Масштабное возгорание сняли на видео.

Под удары украинских беспилотных летательных аппаратов Туапсе попал в третий раз за две недели. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что сейчас в городе отсутствуют какие-либо серьезные угрозы. Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе, подчеркнув, что жители города справляются с вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.

    Последние новости

    Судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро оказалась под угрозой

    Разгадана тайна обновлений Windows

    Известный украинский блогер заявил о шоке от туалета в США

    В российском городе назовут улицу в честь Жириновского

    В расправе над королевой красоты обвинили ее свекровь

    Появились новые подробности о последствиях атаки ВСУ на Туапсе

    Новосибирские хирурги спасли орган пациенту с донорским сердцем

    Российский форвард поставил очередной рекорд в НХЛ

    Внешность 42-летней звезды «Доктора Хауса» на видео с кинофестиваля взволновала фанатов

    В российском городе арестован глава центра при ДОСААФ за хищение 100 миллионов

    Все новости
