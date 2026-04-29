Появились новые подробности о последствиях атаки ВСУ на Туапсе

Оперштаб: Возгорание на НПЗ в Туапсе локализовали

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе локализовали. Новые подробности о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город-порт появились в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Время локализации — 07:05», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, в ликвидации последствий атаки задействовали 312 человек и 73 единицы техники.

Мощные взрывы над Туапсе раздались в ночь на 28 апреля. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Масштабное возгорание сняли на видео.

Под удары украинских беспилотных летательных аппаратов Туапсе попал в третий раз за две недели. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что сейчас в городе отсутствуют какие-либо серьезные угрозы. Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе, подчеркнув, что жители города справляются с вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.