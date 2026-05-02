01:55, 2 мая 2026

В МИД РФ раскрыли причину глубокой деградации в отношениях стран СБ ООН

Екатерина Щербакова
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глубокая деградация произошла в отношениях между пятью странами, постоянными членами Совета Безопасности ООН. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Белоусов раскрыл, из-за чего это случилось, пишет ТАСС.

Белоусов заявил, что причиной этому послужили деструктивные действия Запада. А это несет стратегические риски, потому что данные пять стран являются ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

«Это привело к нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между странами пятерки и, соответственно, потенциально катастрофическими последствиями для всего человечества», — добавил Белоусов.

Кроме того, посол отметил, что продолжается эскалация украинского кризиса, но большинство европейских стран не желает уходить с враждебного антироссийского курса.

Ряд стран по-прежнему использует провокационную риторику, пытаясь нанести ущерб России руками киевского режима.

Ранее Андрей Белоусов заявил об укреплении «ядерного кулака» против России странами НАТО.

