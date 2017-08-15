Украинский журналист сообщил о получении Киевом летального оружия из США

Украина закупает американское летальное оружие через частные компании. Об этом во вторник, 15 августа, на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

«После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 миллиметра "Барретт" М82 и М107 Вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку — ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017-го Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA», — сообщил Бутусов.

По его словам, сама по себе поставка сотни гранатометов — символическая. «Но нет сомнений, что американские контролирующие органы сделку зафиксировали, однако не отменили, несмотря на действующий запрет на поставку летального оружия в Украину. Трудно переоценить политическое значение этого шага, это важное продвижение вперед», — отметил журналист.

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31 июля издание The Wall Street Journal информировало, что Пентагон и Государственный департамент США разработали план поставок на Украину противотанковых ракет и другого вооружения. Ведомства намерены получить одобрение своего предложения в Белом доме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на публикацию заметил, что информацию о подготовке в Вашингтоне плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения.

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, который включил летальное вооружение в перечень военной помощи Киеву. Однако этот акт пока не утвержден ни сенатом, ни президентом страны.

Вашингтон предоставляет ВСУ военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные обращения украинских властей, отказывается поставлять летальное вооружение. Против поставок оружия на Украину возражали многие европейские политики. В частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что это рискованно и контрпродуктивно.