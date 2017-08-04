В ДНР обвинили НАТО и США в неофициальных поставках оружия Украине

Североатлантический альянс и США неофициально поставляют Киеву оружие. Об этом в пятницу, 4 августа, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«Один из последних подтверждающих фактов — это осколочные гранаты к РПГ-7 болгарского производства, которыми подразделения ВСУ [Вооруженных сил Украины] с позиций в районе Авдеевки в ночь с 30 на 31 июля обстреляли район, прилегающий к городу Ясиноватая», — отметил представитель ДНР. О других фактах, который бы могли подтвердить поставки оружия из США и НАТО на Украину, не сообщалось.

31 июля издание The Wall Street Journal информировало, что Пентагон и Государственный департамент США разработали план поставок на Украину противотанковых ракет и другого вооружения. Ведомства намерены получить одобрение своего предложения в Белом доме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на публикацию заметил, что информацию о подготовке в Вашингтоне плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения.

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, который включил летальное вооружение в перечень военной помощи Киеву. Однако этот акт пока не утвержден ни сенатом, ни президентом страны.

Вашингтон предоставляет ВСУ военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные обращения украинских властей, отказывается поставлять летальное вооружение. Против поставок оружия на Украину возражали многие европейские политики. В частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что это рискованно и контрпродуктивно.