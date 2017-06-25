Порошенко заявил о достижении соглашения с США по поставкам вооружения

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что соглашение с США о поставках Киеву оборонительного вооружения практически согласовано. Об этом глава государства рассказал в интервью украинским телеканалам, передает в воскресенье, 25 июня, «Интерфакс».

«Мы на протяжении 2-3 месяцев ждем визита министра обороны США [Джеймса Мэттиса] в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны», — отметил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что этот вопрос является приоритетным для Киева на сегодняшний день. «Процесс предоставления оборонного оружия идет очень активно. (...) Более того, во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года», — заключил Порошенко.

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«Интерфакс» отмечает, что в ходе визита в Вашингтон украинский лидер встретился с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном. Во время беседы политики, в частности, обсудили возможности предоставления Украине оборонительного оружия.

В Киеве неоднократно заявляли необходимости таких поставок. Например, в феврале министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что республика «однозначно нуждается» в оборонительном летальном оружии и эффективном взаимодействии с США и НАТО во многих сферах. «Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо», — говорил он тогда.

При этом против поставок Киеву оружия ранее высказывались многие европейские политики. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно. На сегодняшний день Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование.