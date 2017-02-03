Клинцевич оценил шансы Украины на получение военной помощи от США

Глава сенатского комитета Соединенных Штатов по делам вооруженных сил Джон Маккейн недооценивает изменения, которые происходят в связи со сменой команды в Белом доме. Такое мнение в пятницу, 3 февраля, высказал первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя «Ленте.ру» предложение американского политика предоставить Киеву военную помощь.

«Нового президента США можно обвинить во всех смертных грехах, но только не в том, что он непоследователен в своих действиях. Предоставление летального оружия Украине вступит в явное противоречие со всеми решениями, которые принимал Дональд Трамп с 20 января, дня своей инаугурации», — говорится в заявлении российского сенатора.

Клинцевич подчеркнул, что американский лидер «изначально поставил под сомнение способность [Петра Порошенко] выстраивать системную политику».

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Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала массированный обстрел Донецка украинскими военными варварством. Также она обвинила Киев в нарушении международных обязательств и норм морали.

Накануне, 2 февраля, Маккейн направил письмо Трампу с призывом «предоставить оборонительную летальную военную помощь Украине для защиты ее территории».

В конце января началось обострение конфликта в районе Донецка. В частности, развернулись бои возле Авдеевки. Они стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы города. По последним данным, в результате обстрелов Донецка два человека погибли, еще 10 получили ранения.

В конце декабря 2016-го предыдущий президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал закон о выделении средств на военные цели в 2017 финансовом году, в документе предусмотрена возможность ассигновать Украине по этой статье до 350 миллионов долларов.

Вашингтон оказывает Киеву военную помощь техникой, амуницией и оборудованием и направляет инструкторов для подготовки бойцов Национальной гвардии, однако летальное вооружение не поставляет.