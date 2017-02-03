Захарова назвала обстрелявших Донецк вандалами

Варварскому обстрелу Донецка украинскими военными нет никаких оправданий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в пятницу, 3 февраля, передает РИА Новости.

По ее словам, эти действия нарушают не только международные обязательства Киева, в частности, Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, но и все нормы морали. «Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы. У нас нет другого определения тем людям, которые совершили эту ночную вылазку», — заявила Захарова на брифинге.

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Она сообщила, что в ночь на пятницу город подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По жилым кварталам нанесены десятки ударов из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град». Среди мирных жителей есть раненые и убитые, подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее в пятницу постпред России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что киевские власти используют спровоцированные ими же столкновения в Авдеевке как повод для полного отказа от выполнения минских соглашений.

2 февраля президент России Владимир Путин на совместной с венгерским премьером Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште высказал мнение, что активизация вооруженного противостояния на юго-востоке Украины произошла из-за нужды Киева в деньгах и желании выставить себя жертвой в глазах европейских партнеров.

Обострение конфликта в районе Донецка началось 29 января. В частности, развернулись бои возле Авдеевки. Они стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы города. По последним данным, в результате обстрелов Донецка два человека погибли, еще 10 получили ранения.